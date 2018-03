Einbrecher im Nachbarhaus?

Hohen Neuendorf. Lobende Worte fand die Polizei für die Aufmerksamkeit von Nachbarn am Montagnachmittag in der Oranienburger Straße in Hohen Neuendorf. Gegen 13 Uhr hatten Anwohner Personen auf dem angrenzenden Grundstück bemerkt, die Hausrat aus einem Einfamilienhaus trugen und in ihren Fahrzeugen verstauten. Da die Personen den Nachbarn völlig unbekannt waren, informierten diese umgehend die Polizei.

Die vor Ort eingetroffenen Beamten trafen die betreffenden Personen vor Ort dann auch an und konnten die Situation schnell aufklären: Es handelte sich um die neuen und rechtmäßigen Besitzer des Hauses, die nun um ihre aufmerksame Nachbarschaft wissen, wie die Polizei mitteilte.

Von MAZonline