Zehdenick

Unbekannte Täter hebelten in der Zeit vom Donnerstag (27. Dezember), 1.30 Uhr, bis zum Freitag (28. Dezember), 20.15 Uhr, in der Schweißwerkstatt der TÜV Rheinland Akademie in der Zehdenicker Waldstraße mehrere Türen auf. Dabei richteten sie nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von rund 3000 Euro an Türen und Zargen an.

Tatwerkzeuge vor Ort gefunden

Kriminaltechniker der Polizei konnten am Tatort die mutmaßlichen Tatwerkzeuge sichern, welche die Täter dort offenbar hinterlassen hatten. Wie die Polizei weiter mitteilt, drangen die Täter in mehrere Büros ein, entwendeten nach ersten Erkenntnissen aus diesen jedoch nichts. Allerdings verspeisten sie offensichtlich einige Pralinen, die sie vor Ort fanden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline