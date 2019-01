Birkenwerder

Unbekannte Täter verschafften sich am Montagnachmittag (22. Januar) zwischen 14.30 und 20 Uhr in der Summter Straße in Birkenwerder gewaltsamen Zutritt in ein Einfamilienhaus, indem sie zwei Fensterscheiben einwarfen.

Einbrecher entwenden Bargeld

Anschließend betraten sie offenbar alle Räume und durchwühlten diese. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen entnahmen sie aus einer Geldbörse Bargeld.

Kriminaltechniker zur Spurensicherung vor Ort

Kriminaltechniker der Polizei kamen vor Ort zur Spurensicherung zum Einsatz. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 700 Euro.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline