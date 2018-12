Bärenklau

Am Samstagabend verschafften sich bisher unbekannte Täter zwischen 17:30 Uhr bis 00:25 Uhr am Wiesenweg in Bärenklau unbefugten Zutritt zu einem Grundstück.

Nach dem gewaltsamen Aufhebeln eines Balkonfensters gelangten die Täter in das Einfamilienhaus, durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten eine Uhr sowie Goldmünzen.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 5.000,- Euro. Durch Beamte der Kriminaltechnik konnten am Tatort Spuren gesichert werden. Die Kriminalpolizei nahm zum Wohnungseinbruchdiebstahl die Ermittlungen auf.

Von MAZonline