Hohen Neuendorf

Unbekannte Täter brachen in der vergangenen Woche in ein Einfamilienhaus in der Kurt-Tucholsky-Straße in Hohen Neuendorf ein. Offenbar waren die Einbrecher durch ein Kellerfenster in das Haus eingestiegen.

Sie entwendeten Schmuck und persönliche Unterlagen. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 1500 Euro. Festgestellt wurde der Einbruch am Freitagnachmittag (1. Februar) um 15 Uhr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline