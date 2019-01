Mühlenbeck

In den Nachmittagsstunden des Dienstags (8. Januar) ereignete sich in Mühlenbeck ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Lindenstraße.

Eingeschlagene Fensterscheibe verschafft Zutritt zum Haus

Die bislang noch unbekannten Täter hatten offenbar eine Fensterscheibe eingeschlagen und sich so Zutritt zum Gebäude verschafft. Dort durchwühlten sie anschließend die Schränke. Der Bewohner des Hauses stellte den Einbruch am Abend nach seiner Heimkehr fest. Ob die Einbrecher etwas entwendet hatten, konnte zunächst noch nicht angegeben werden.

Vorerst 1000 Euro Sachschaden

Erste Schätzungen zur Höhe des entstandenen Sachschadens belaufen sich daher zunächst auf rund 1000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline