Stolpe

Am Freitag, in der Zeit von 10.45 bis 14.30 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Personen durch Aufhebeln der Terrassentür gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Stolper Waldstraße in Stolpe und entwendeten daraus Goldschmuck und Bargeld. Durch die Kriminaltechnik konnten diverse Einbruchspuren gesichert werden.

Von MAZonline