Hohen Neuendorf

Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Montag gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in der Schönfließer Straße in Hohen Neuendorf. Ein in der Gaststätte aufgestellter Zigarettenautomat wurde aufgebrochen, Zigaretten und Bargeld in bislang unbekannter Anzahl fehlten. Zudem öffneten die Täter gewaltsam eine leere Registrierkasse. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Von MAZonline