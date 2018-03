Oranienburg. Am Sonnabendmorgen um 2.35 Uhr drang ein unbekannter Täter in der Oranienburger Chausseestraße nach Einschlagen einer Seitenscheibe in den Verkaufsraum einer Tankstelle in Oranienburg ein. Er entwendete eine bislang nicht bekannte Menge Zigaretten. Der Täter konnte flüchten und wurde trotz sofortiger Fahndung nicht mehr angetroffen. Kriminaltechniker sicherten die Spuren. Es wird ermittelt.

Von MAZonline