Wensickendorf

Dienstagnacht rief eine besorgte Nachbarin aus dem Teichweg in Wensickendorf bei der Polizei an. Sie beobachtete, dass sich mehrere Personen mit Taschenlampen auf einem Grundstück bewegen. Zudem stehe ein Kleintransporter mit ausländischem Kennzeichen vor dem Grundstück. Bei Eintreffen der Beamten vor Ort waren die Personen und das Fahrzeug bereits weg. Doch im Zuge der Nahbereichsfahndung wurden diese gestellt. Das glückliche Ende stellte sich für die Beamten dann so dar, dass die Personen von einer Baufirma waren und Türen, Fenster und Zäune zum Ein- und Aufbau für den nächsten Tag geliefert haben. Fenster, Türen und Zäune standen originalverpackt und unversehrt auf dem Grundstück.

Von MAZonline