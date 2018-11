Schildow/Glienicke

Unbekannte haben in der Zeit Montag bis Sonnabend versucht, durch das gewaltsames Aufhebeln der Hintertür in ein Einfamilienhaus in der Florastraße in Schildow einzudringen. Darüber hinaus versuchten Täter am Sonnabendabend gegen 22.40 Uhr durch Aufhebeln der Eingangstür in ein Einfamilienhaus in der Hermannstraße in Glienicke/Nordbahn einzudringen, wobei sie von einem Bewohner gestört wurden.

In beiden Fällen gelangten die Täter nicht ins Objekt, jedoch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Es wurden zudem Ermittlungsverfahren wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline