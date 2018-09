Velten

Eine 53-jährige Frau ist am Sonnabend in Velten von einem Hund gebissen worden. Die Frau war mit ihrem eigenen Hund gegen 8 Uhr in der Rosa-Luxemburg-Straße spazieren gegangen, als plötzlich aus Richtung eines freien Feldes ein anderer Vierbeiner angelaufen. Der Schäferhundmischling habe dann, so die Information der Polizei, die 53-Jährige ins Bein gebissen. Die Frau musste ins Krankenhaus gebracht werden und wurde dort stationär aufgenommen.

Die Halterin des Schäferhundmischlings war ebenfalls am Unglücksort. Sie hatte ihren Vierbeiner nicht angeleint. Außerdem soll es laut Polizei zu einem Streit zwischen den beiden Frauen gekommen sein. Es wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung aufgenommen.

Von MAZonline