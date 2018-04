Eine halbe Million Euro für zwei Wohnblöcke

Knapp 500 000 Euro verschlingt die Balkon- und Fassadensanierung der beiden Wohnblöcke in der Zehdenicker Straße 35/36 in Fürstenberg. Eine weitere Maßnahme für das Jahr 2018 ist in der Kernstadt Fürstenberg der teilweise Rückbau des Schornsteins am Wohn- und Geschäftshaus Brandenburger Straße 5. Das kostet rund 200 000 Euro.