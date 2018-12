Glienicke

Ein Einfamilienhaus in der Salvador-Allende-Straße in Glienicke/ Nordbahn geriet am Donnerstagnachmittag gegen 17.30 Uhr aus noch unbekannten Gründen in Brand.

Zum Zeitpunkt des Brandes hielt sich in dem Haus niemand auf, so dass keine Personen in Gefahr waren oder zu Schaden kamen. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr wurden alarmiert und löschten das Feuer schließlich.

Kriminaltechniker auf Spurensuche nach Brandursache

Kriminaltechniker untersuchten den Brandort noch am Donnerstag, konnten aber noch keine konkreten Angaben zur Brandursache geben. Aufgrund der starken Verrußung durch das Feuer ist das Haus vorerst nicht bewohnbar.

Wie die Polizei mitteilte, kommen die beiden Bewohner vorübergehend bei Verwandten unter. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden wurde nach ersten Erkenntnissen auf rund 50000 Euro geschätzt.

Von MAZonline