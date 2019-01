Berlin/Oberhavel

„Willkommen zum Brandenburgtag!“ hieß es am Montag auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke und Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger (beide SPD) statteten bei ihrem Hallenrundgang auch dem Oberhaveler Gemeinschaftsstand einen Besuch ab.

Am 23. Januar ist Oberhaveltag

Der Landkreis bietet beim Oberhaveltag am Mittwoch, 23. Januar, in der Brandenburg-Halle Rahmen und Kulisse für das ganztägige Bühnenprogramm aus Musik, Tanz und Gesprächsrunden. Landrat Ludger Weskamp ( SPD) eröffnet die jeweiligen Programmblöcke gemeinsam mit dem Geschäftsführer des Tourismusverbandes Ruppiner Seenland, Peter Krause, und dem Kurfürstenpaar aus Oranienburg. Gesprächspartner stellen in Interviews mit Antenne Brandenburg den Landkreis und seine gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Höhepunkte vor.

Oberhavel ist lebens- und liebenswert

„Wir präsentieren den Messebesuchern ein buntes Programm aus regionalen Produkten sowie kulturellen und touristischen Höhepunkten, die zeigen, wie lebens- und liebenswert Oberhavel ist. Ich lade alle Gäste der Grünen Woche herzlich zu einem Besuch an unserem Stand ein, um Oberhavel zu erleben, zu sehen und zu schmecken“, so Ludger Weskamp.

Auf Fontanes Spuren in Liebenberg

Vertreter von Schloss & Gut Liebenberg werden zum Oberhaveltag ihr Programm - Auf Fontanes Spuren in Liebenberg - für das Jahr 2019 vorstellen. So werden die Besuche Fontanes auf Schloss Liebenberg und den umliegenden Herrenhäusern beleuchtet und spezielle Themenführungen angeboten. Es wird eine Fontaneausstellung eröffnet und Lesungen im Schloss, unter anderem mit Autor und Moderator Robert Rauh, stattfinden.

Hochzeit machen im Ziegeleipark Mildenberg

Auch das Thema „Hochzeit - ländlich, romantisch und einzigartig“ ist zum Oberhaveltag ein großes Thema. Denn der Ziegeleipark Mildenberg ist nicht nur Industriedenkmal – die alten Dampfmaschinen sind immer öfter auch romantische Kulisse für Hochzeitspaare. Ob im Ringofen oder im Freien im Park; Ziegeleiparkleiter Roy Lepschies stellt anhand wunderschöner Bilder alle Möglichkeiten fürs Ja-Wort und die anschließende Hochzeitsfeier im Ziegeleipark vor.

Hochzeitsfotos vor Industriekulissen

Die professionellen Fotos hat Anika Deuil eingefangen, die 2018 selbst im Ziegeleipark geheiratet hat. Sie berichtet über ihre Motivation, Hochzeits- und Paar-Fotografie in dieser Industriekultur zu betreiben.

Tourismusanbieter präsentieren sich auf der Bühne

Während des Programmtags haben alle in der Brandenburg-Halle vertretenen Anbieter aus Oberhavel die Möglichkeit, sich auf der Bühne zu präsentieren, unter anderen: Ronald Koch vom Bauernhof Koch aus Großmutz und Malte Voigts vom Spargelhof Kremmen. Das Programm wird musikalisch begleitet von der Jagdhornbläsergruppe Oranienburg unter der Leitung von Volkmar Zimmermann sowie dem Orchester Ronny Heinrich.

„Butterfly“ und „Kesse Sohle“ tanzen vor

Für tänzerischen Schwung und gute Laune sorgen der Rock ‚n’ Roll Club „Butterfly“ und das Tanzteam „Kesse Sohle“. Auch dabei ist die junge Akustikband der Kreismusikschule Oberhavel. Während die Landfrauen in ihrer Modenschau in traditionellen selbstgeschneiderten Kostümen auf der Bühne stehen, werden Fotos ihrer Höfe und Unternehmen gezeigt.

Besucher dürfen kosten

Im Kochstudio von pro agro beteiligen sich drei Gastronomen aus Oberhavel: das Gasthaus „Haveleck“ aus Steinförde, das Hotel und Restaurant „Zum Birkenhof“ aus Burow sowie der „Thomashof“ aus Kleinmutz. Die Besucher können die Gerichte verkosten und die Rezepte in einem kleinen Rezeptbuch mitnehmen. Welche Rezepte die Köche nach Berlin mitnehmen, wird noch nicht verraten. Natürlich kommen nur heimische Produkte in den Topf und in die Pfanne.

Von MAZonline