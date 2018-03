Oranienburg. Eine elfjährige Radfahrerin wurde am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr in der Sachsenhausener Straße in Oranienburg bei einem Verkehrsunfall verletzt, als es an einem Kreisverkehr die Fahrbahn überquerte. Eine 41-jährige Nissan-Fahrerin übersah die Schülerin offenbar beim Abbiegen.

Das Mädchen musste nach der Kollision zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro, wie die Polizei mitteilte.

Weitere Polizeimeldungen >>

Von MAZonline