Die knapp 100 Schüler der Adventsschule in Friedrichsthal haben Ende vergangener Woche dem Frühling gezeigt, was eine Harke ist. Gemeinsam mit ihren Lehrern und Schulleiterin Anita Michor wurden Grünanlagen im Elisabethstift, in der Seniorenresidenz „Wasserschloss“ und am Grabowsee gesäubert.