Stolpe

Gute Nachrichten für alle Autofahrer: Die seit dem 25. April im Zuge von Sanierungsarbeiten an der L171 in der Ortsdurchfahrt Hohen Neuendorf in Fahrtrichtung Norden gesperrte Zu- und Abfahrt der A111-Anschlussstelle Stolpe (MAZ berichtete) wird laut Informationen des Landesbetriebs Straßenwesen am späten Mittwochnachmittag (9. Mai) wieder geöffnet.

Gegen etwa 17 Uhr soll die Anschlussstelle „nach Rücksprache mit dem zuständigen Bauüberwacher“, so Cornelia Mitschka vom Landesbetrieb Straßenwesen, freigegeben werden. Weiter teilt sie mit, dass gegenwärtig noch Fugenschneidearbeiten, die Verlegung einer Induktionsschleife für die Lichtsignalanlage sowie die Aufbringung der Straßenmarkierung laufen.

Notwendig war die Sperrung aufgrund von Sanierungsarbeiten der Landesstraße L 171 in der Ortsdurchfahrt Hohen Neuendorf geworden. Aufgrund bauorganisatorischer Verzögerungen hatte der Landesbetrieb Straßenwesen eine Verlängerung der Sperrung bis zum 9. Mai angesetzt (MAZ berichtete). Für den Zeitraum der Sperrung wurde der Verkehr über eine Umleitung zur Landesstraße über die Tank- und Rastanlage Stolper Heide geführt.

Von MAZonline