Oberhavel Glienicke/Bergfelde - Ende gut, alles gut: Vermisster taucht auf Sportplatz auf Als ein verwirrter Senior am Sonntagabend auf dem Vereinsgelände des SV Glienicke/Nordbahn umherirrt, fackelt dessen sportlicher Leiter Fabrice Wotepa nicht lange und kümmert sich um den Mann.

Fabrice Wotepa, sportlicher Leiter des SV Glienicke/Nordbahn, brachte den vermissten Senioren am Sonntagabend letztlich selbst zurück in die Seniorenresidenz in Bergfelde. Quelle: Privat