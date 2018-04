Kremmen

Erneut kam es im Landkreis Oberhavel zu zwei Enkeltrick-Fällen, die beide Male scheiterten. Im Kremmener Ortsteil Beetz meldete sich am Freitag (27. April) gegen 10 Uhr eine deutsch sprechende Frau telefonisch bei einer 88-Jährigen und gab ihr gegenüber an, ihre Tochter zu sein. Sie benötige schnellst möglich 18.000 Euro. Die Seniorin gab an, dass sie sich das Geld am Abend abholen könne, da sie – sprich die Tochter – ja sowieso einen Besuch geplant hatte. Daraufhin beendete die Anruferin das Gespräch beendet. Die 88-Jährige rief anschließend ihre Tochter an, um den Sachverhalt nachzufragen. Die Tochter erklärte, das Telefonat zuvor nicht geführt zu haben.

Kurze Zeit später wurde in der Nauener Straße in Kremmen ein 81-Jähriger ebenfalls von einer Anruferin kontaktiert. Auf ihre Frage, ob er wisse, wer am anderen Ende sei, legte der Mann jedoch den Hörer auf.

Von MAZonline