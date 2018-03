an vier Orten am Bahnhof, wo Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg vermutet worden waren, herrscht keine Gefahr. Am heutigen Montag gab die Stadtverwaltung Entwarnung: Wo vieles auf zwei mögliche Bomben hingedeutet hatte, fand der Kampfmittelbeseitigungsdienst nur Mauerwerk mit einem Stahlträger sowie den harmlosen Rest eines Bombenblindgängers.