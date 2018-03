Erneuter Raub unter Jugendlichen

Hohen Neuendorf. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage kam es in der Region Oberhavel zu einem Raub unter Jugendlichen. Nachdem am Montag (12. März) zwei 15-Jährigen in Feldheim (Mühlenbeck) von drei Jugendlichen unter Vorhalt eines Springmessers Geld und ein Basecap abgenommen worden war (MAZ berichtete), ereignete sich am Dienstag (13. März) in Hohen Neuendorf erneut Raub, an dem eine ganze Gruppe Jugendlicher beteiligt war.

Ein 15-Jähriger war gegen 16.20 Uhr auf dem Weg zum Bahnhof in Hohen Neuendorf, als er dort auf eine Gruppe von etwa zwölf Jugendlichen traf. Diese griffen den 15-Jährigen unvermittelt körperlich an und entwendeten dessen Geldbörse aus seiner Jackentasche. Anschließend flüchteten die Jugendlichen. Eine von der Polizei eingeleitete Nahbereichsfahndung blieb erfolglos.

Eine ärztliche Behandlung des 15-Jährigen vor Ort war nicht notwendig. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, eine Strafanzeige wegen Raubes wurde gestellt.

Von MAZonline