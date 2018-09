Oberhavel Oberhavel - Ernteausfälle von bis zu 50 Prozent Der Erntebericht 2018 für den Kreis Oberhavel wurde am Mittwoch vorgestellt. Besonders hohe Verluste gibt es beim Wintergetreide. Bund und Land stellen Gelder zur Verfügung. Anträge auf Unterstützung sollten jetzt gestellt werden.

Ernte 2018 – bitter für die Landwirte. Am Mittwochabend wurden die Zahlen dieses Jahres im Landwirtschaftsausschuss des Kreises – die Mitglieder tagten in einer Lagerhalle in Großmutz – bekanntgegeben. Quelle: Stefan Blumberg, Christoph Schmidt/dpa