Es geht voran in der Marwitzer Straße

Die Arbeiten am ersten Bauabschnitt in der Marwitzer Straße zwischen Schmelzersteg und Fontanestraße sind abgeschlossen, wie der Landesbetrieb Straßenwesen informiert. Ab Montag, 26. März, geht es in den nächsten Bauabschnitten weiter. Hier müssen Autofahrer wieder Vollsperrungen mit einplanen.