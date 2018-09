Oranienburg/Friedrichsthal

An der Friedrichsthaler Straße hat es am Mittwoch gebrannt. Um 14.22 Uhr ging eine Alarmmeldung an die Feuerwehr raus. Nach Auskunft von Oranienburgs Stadtbrandmeister Sven Marten standen etwa 1000 Quadratmeter Waldboden, der mit Kiefern bewachsen sind , in Flammen. Der Brandort liegt von Oranienburg kommend rechter Hand der Straße, etwa auf halber Strecke zwischen den alten Bahngleisen und dem Ortseingang Friedrichsthal.

Feuerwehrleute hatten den Brand nach etwa 20 Minuten gelöscht. Mit insgesamt zwölf Kameraden im Einsatz waren die hauptamtliche Feuerwehr sowie die Feuerwehr Sachsenhausen und die Ortsfeuerwehr Innenstadt.

Zur Brandursache können zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Von Bert Wittke