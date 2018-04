Ex-Freundin im Badezimmer eingesperrt

Liebenwalde. Zeugen alarmierten am Sonnabend gegen 21.45 Uhr die Polizei, weil sie gehört hatten, dass eine Frau in einer Wohnung Am Weinberg in Liebenwalde laut um Hilfe rief.

Beamten fanden in der Nachbarwohnung eine junge Frau, die unverletzt war. Die 24-Jährige gab an, von ihrem 34-jährigen Ex-Lebensabschnittsgefährten im Badezimmer eingesperrt worden zu sein. Der stark alkoholisierte Beschuldigte selbst befand sich noch in der gemeinsamen Wohnung nebenan.

Mittels Wohnungsschlüssel gelangte die Polizisten in die Wohnung und standen dort dem 34-Jährigen gegenüber. Dieser hatte ein Klappmesser in der Hand. Der Aufforderung, das Messer abzulegen, kam der Mann nach. Er wurde in Gewahrsam genommen. Während des Transportes zur Polizeiinspektion Oberhavel rief der Beschuldigte „Heil Hitler“. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Von MAZonline