Hennigsdorf

Der abgebildete Mann zeigte am 18. Juni gegen 20 Uhr in der Klingenbergstraße in Hennigsdorf einer 36-jährigen Frau sein unbedecktes Geschlechtsteil. Nachdem die Frau den Mann darauf ansprach, entfernte sich dieser in Richtung Ohmstraße. Der Täter war ca. 175 Zentimeter groß, hellhäutig, hatte dunkelblonde lockige Haare und war mit einer Jeanshose und blauer Sportjacke bekleidet. Zeugen, die Hinweise zu dem 19 bis 22 Jahre alten Mann oder der Tat angeben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Oranienburg unter der 03301/85 10 zu melden.

Von MAZonline