Oberhavel

Fahndungserfolg der Polizei: Eine Hausdurchsuchung bei einem 35-jährigen Tatverdächtigen aus dem Landkreis Oberhavel förderte am Donnerstag gleich vier Bootsmotoren zu Tage. Alle vier waren in den vergangenen Monaten bei der Polizei als gestohlen gemeldet worden, einer erst vor wenigen Wochen am 19. August.

Auslöser der Hausdurchsuchung war ein am 21. Mai von einem Wassergrundstück an der Havel-Oder-Wasserstraße gestohlenes Boot, welches am 22. Mai bei der Polizei gemeldet und am 23. Mai in der Badstraße in Oranienburg in ausgeschlachtetem Zustand wiedergefunden wurde. Im Rahmen der Ermittlungen der Kriminalpolizei der Polizeidirektion Nord wurde in diesem Fall ein 35-Jähriger aus dem Landkreis Oberhavel als Tatverdächtiger ermittelt.

Volltreffer bei Hausdurchsuchung des Tatverdächtigen

Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen wurde in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Neuruppin eine Hausdurchsuchung bei dem 35-Jährigen erwirkt, die am Donnerstag (6. September) durchgeführt wurde. Die Beamten wurden in den Räumlichkeiten schließlich fündig und entdeckten neben zahlreichen maritimen Gegenständen auch vier Bootsmotoren, die sich anschließend allesamt als gestohlen herausstellten.

So gehörte einer der Motoren zu dem am 21. Mai gestohlenen Boot, von dem bei der Durchsuchung weitere Bauteile vor Ort aufgefunden werden konnten. Von den verbleibenden drei Bootsmotoren standen zwei weitere in Fahndung. Der vierte Bootsmotor sowie ein Schlauchboot war erst am 19. August als gestohlen gemeldet worden.

Tatverdächtiger zeigt sich noch vor Ort geständig

Der 35-Jährige zeigte sich bereits vor Ort geständig. Zur Höhe der aufgefundenen Diebstahlsware konnte die Polizei vorerst keine Angaben machen. Diese beläuft sich nach groben Schätzungen jedoch auf mindestens mehrere tausend Euro. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei halten weiter an.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline