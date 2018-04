Statt am Telefon versuchte eine Betrügerin einen 91-jährigen Wensickendorfer an seiner Haustür davon zu überzeugen, ihr mit Geld zu helfen. Die Unbekannte gab vor, seine Enkelin zu sein und in Finanznöten zu stecken. Der ältere Herr hatte seine wahre Enkelin lange nicht gesehen und gab der Frau das Geld. Das ist eine völlig neue Dimension des Enkeltricks, sagt die Polizei.