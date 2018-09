Hennigsdorf

Zwei bislang unbekannte Männer klingelten am Donnerstagnachmittag (20. September) an der Haustür einer Hennigsdorferin in der Stauffenbergstraße. Die beiden gaben sich als Handwerker aus und erklärten, die Wasserhähne kontrollieren zu müssen.

In gutem Glauben ließ die 81-jährige Bewohnerin die vermeintlichen Handwerker in die Wohnung. Während sie dann den Wasserhahn im Bad betätigen sollte, entwendeten die Männer aus der Geldbörse der Frau sowie aus einer Geldkassette Bargeld im Gesamtwert von 4630 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Das rät die Polizei:

Ganz besonders häufig haben es Betrüger an der Haustür auf Senioren abgesehen, die sich in ihren vier Wänden vermeintlich sicher fühlen. Ziel dieser unliebsamen Besucher ist es, in die Wohnung gebeten zu werden, denn dort sind in aller Regel weder Zeugen noch andere Personen zu erwarten, die die eigenen Pläne durchkreuzen könnten.

Täter zeigen großen Einfallsreichtum

Einem Betrüger sind seine finsteren Absichten in den seltensten Fällen anzusehen. Die Täter treten in ganz unterschiedlichen Rollen auf: Mal als seriös gekleideter Geschäftsmann, mal als Handwerker in Arbeitskleidung, als Hilfsbedürftiger oder sogar angebliche Amtsperson. Um an ihr Ziel zu gelangen, überraschen die Täter immer wieder durch außerordentlichen Ideenreichtum. Der durch sie verursachte finanzielle Schaden ist oft nicht wieder auszugleichen.

Die Polizei rät: Lassen Sie sich auch von forsch auftretenden Fremden nicht verunsichern.

– Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind.

– Unterschreiben Sie nichts unter Zeitdruck und lassen Sie sich weder beeindrucken noch verwirren.

– Leisten Sie keine Unterschriften für angebliche Geschenke oder Besuchsbestätigungen.

– Nehmen Sie für Nachbarn nichts ohne deren ausdrückliche Ankündigung entgegen, zum Beispiel Nachnahmesendungen oder Lieferungen gegen Zahlung.

– Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

– Wechseln Sie niemals Geld an der Haustür. Sie könnten - beispielsweise durch Falschgeld - betrogen werden.

– Denken Sie daran: Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen nie „Geldwechsler“ oder „Falschgeld-Prüfer“ ins Haus. Verständigen Sie über das Auftauchen derartiger Personen umgehend die Polizei.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline