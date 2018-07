Velten

Aus Veltens Fußball-Fanmeile anlässlich der WM in Russland wird am Sonnabend, den 7. Juli, die Veltener Partymeile. Veranstalter Marco Schulze kündigt die „größte 2-Euro-Party an, die es hier jemals gab“. Der Eintritt zum Veranstaltungsgelände ist an diesem Tag frei, auch Parkgebühren wird es für Autofahrer nicht geben. Schulze, am 7.7.1977 geboren, feiert am Sonnabend gleichzeitig seinen 41. Geburtstag und freut sich darauf, „aus der Fanmeile eine richtige Partymeile zu machen“. Bis nachts um 3 Uhr gelte die Erlaubnis, auf dem Gelände die Puppen tanzen zu lassen. Diese Genehmigung wolle man auch voll ausnutzen.

Nach dem WM-Vorrundenspiel hatte Deejay BBC den Veltenern bereits ordentlich eingeheizt. Quelle: Robert Roeske

Zunächst läuft ab 16 Uhr auf der Großleinwand die Live-Übertragung des WM-Viertelfinals zwischen Schweden und England. Auch die Versorgung mit Getränken, Grillangebot und Eis laufe wie gewohnt. Allerdings wird es jedes Bier, Longdrinks, Steak, Bratwurst, Eis am Sonnabend zum Einheitspreis von 2 Euro geben. Zudem hält das Geburtstagskind auch jede Menge Freibier bereit: „Ab 400 Gästen gibt es 50 Liter Freibier, das Fass wird vom 450ten Gast angestochen. Bei 450 Besuchern gibt es weitere 50 Liter, ebenso bei 500 Gästen und noch einmal bei 700 Gästen. Insgesamt stehen 200 Liter bereit.“ Maximal 1500 Besucher dürfen insgesamt laut Genehmigung auf das Gelände.

Organisator Marco Schulze hofft am Sonnabend auf volles Haus auf der „1. Veltener Partymeile“. (Archivbild) Quelle: Enrico Kugler

Ab 20 Uhr dann „wollen wir den Fußball einfach mal vergessen und feiern, was das Zeug hält“, freut sich Schulze auf einen Abend, zum dem er „alle Partyverrückten“ einlädt.

Zur Galerie Trotz Regens kamen viele Besucher am Sonnaband auf die WM-Fanmeile nach Velten, um Jogis Jungs in Sotschi gegen die Schweden anzufeuern.

Der sonst international tätige Deejay BBC wird ab 20 Uhr die Bühne entern und den tanz- und partyfreudigen Besuchern mächtig einheizen. „Er kommt extra aus Mallorca eingeflogen und weiß, was es heißt, richtig Party zu machen“, berichtet Marco Schulze. Normalerweise legte der Künstler im Megapark auf Mallorca oder auf der AIDA auf. Beim WM-Vorrundenspiel der Deutschen gegen Schweden hatte er bereits für einen kurze Gig auf der Veltener Fanmeile vorbeigeschaut. Nun hofft Schulze, dass „die Leute aus Velten, Hennigsdorf und der Umgebung ihm noch einmal zeigen, dass auch hier in Oberhavel richtig fett gefeiert werden kann“. Das Spiel zwischen Russland und Kroatien am Abend werde daher auch nicht übertragen, erklärt Schulze.

Die Fan-Party-Meile befindet sich im Gewerbepark Velten, Berliner Straße 8d.

Von Nadine Bieneck