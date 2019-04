Velten

Unbekannte Personen demontierten von einem BMW X1, welcher auf einem Firmengelände in der Berliner Straße in Velten stand, in der Nacht zum Freitag den kompletten Satz Alufelgen samt Reifen und entwendeten diese. Der Schaden beläuft sich auf geschätzt 1.500 Euro.

Von MAZonline