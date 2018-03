Feuer in Garage gelöscht

Liebenwalde. Ein Garagenbrand hielt am Dienstagvormittag die Feuerwehren aus Liebenwalde und Hammer in Atem, später kam auch noch die aus Groß Schönebeck hinzu. Um 9.41 Uhr war die Meldung zu einem Garagenbrand in der Berliner Straße 27 eingegangen. Stadtbrandmeister Heiko Müller leitete den Einsatz, bei dem einige Kameraden aus Sicherheitsgründen auch Atemschutzgeräte tragen mussten. Laut ersten Erkenntnissen war das Feuer durch einen technischen Defekt ausgebrochen. Eine Zwischendecke geriet in Brand. Über die Schadenshöhe ist noch nichts bekannt. Durch den Einsatz gab es auf der Berliner Straße Behinderungen, der Verkehr musste zeitweise geregelt werden.

Von MAZonline