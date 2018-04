Feuer nach Blitzeinschlag in einen Baum

Zehdenick. Bei dem kurzen aber heftigen Gewitter am Mittwochabend in der Region ist gegen 22 Uhr ein Blitz in einen Baum im Amselweg in Zehdenick eingeschlagen. Dadurch entstand ein Feuer, das auf eine nahe Scheune übergriff und zwei Dachbalken entflammte. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, so dass nur geringer Sachschaden entstand.

Wie es am Donnerstagmorgen aus der Leitstelle der Feuerwehr in Eberswalde hieß, sei es wetterbedingt sonst zu keinen weiteren Feuerwehreinsätzen im Kreis Oberhavel gekommen.

Von Bert Wittke