Kremmen

Dramatische Szenen spielten sich am frühen Dienstagmorgen im Kremmener Ortsteil Amalienfelde ab. Gegen vier Uhr geriet dort in der Berliner Chaussee aus noch ungeklärter Ursache ein Schuppen in Brand und stand wenig später bereits lichterloh in Flammen.

Dachstuhl brennt wenig später ebenfalls lichterloh

Das Feuer griff auf ein an den Schuppen angrenzendes Doppelhaus über und setzte dessen Dachstuhl in Brand, der wenig später ebenfalls in Flammen. „Nach bisherigen Erkenntnissen ist das Haus anschließend völlig runtergebrannt und derzeit nicht bewohnbar“, erklärte Polizeisprecher Stefan Rannefeld am Dienstagmorgen. Für die Feuerwehren der Umgebung bedeutete dies: Großalarm. Insgesamt 18 Fahrzeuge mit Besatzung der Feuerwehren aus Kremmen und Oberkrämer waren vor Ort im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Zum Einsatz kamen unter anderem zwei Drehleitern, mit denen die Brandausbreitung zu verhindern versucht wurde.

Zur Galerie Großeinsatz für Feuerwehr und Polizei am frühen Dienstagmorgen im Kremmener Ortsteil Amalienfelde: Gegen vier Uhr stand dort in der Berliner Chaussee aus noch ungeklärter Ursache ein Schuppen in Flammen, der wenig später ein Doppelhaus in Brand setzte. Das Gebäude brannte völlig herunter, der Sachschaden liegt im sechsstelligen Bereich. Die Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Bewohner bringen sich rechtzeitig in Sicherheit

Die Bewohner des Hauses konnten sich trotz frühmorgendlicher Zeit rechtzeitig in Sicherheit bringen, nach ersten Erkenntnissen wurden daher trotz des immensen Feuers keine Personen verletzt. Jedoch verloren die Bewohner des Doppelhauses bei dem Feuer all ihr Hab und Gut, sie müssen zudem vorerst woanders unterkommen.

Sechsstelliger Sachschaden

Nach ersten, groben Schätzungen der Polizei soll durch den Brand ein Sachschaden von mindestens 300.000 Euro entstanden sein. Mitarbeiter der Kriminaltechnik werden den Brandort im Laufe des Dienstags aufsuchen, um sich auf die Spurensuche nach der Brandursache zu begeben.

Für den Zeitraum der Löscharbeiten musste die Ortsdurchgangsstraße von Kremmen komplett gesperrt und der morgendliche Berufsverkehr dementsprechend umgeleitet werden.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline