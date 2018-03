Fit werden bei den MAZ-Gesundheitswochen

Neonlicht taucht den Klassenraum des Neuen Gymnasiums Glienicke in bunte Farben und verwandelt den schlichten Raum in einen hippen Sportraum. Es ist Fitnesszeit. Mit einem Ganzkörpertraining bringt Boris Gaffling von der I.D.E.A.-Tanzschule aus Glienicke seine Schützlinge in Form. Ein Kursbesuch.