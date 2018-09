Oranienburg

Ein Mann flüchtete am Donnerstag gegen 11 Uhr aus einem Geschäft in der Fischerstraße. Eine Mitarbeiterin informierte die Polizei, da er in Verdacht stand, etwas entwendet zu haben. Der Mann überwand mehrere Zäune und rannte zunächst in Richtung Schloss. Die Beamten stellten ihn in der Nähe und nahmen ihn vorläufig fest. Die Waren, die er dabei hatte, stammten nicht aus dem Geschäft in der Fischerstraße. Im Zuge der ersten Ermittlungen wurde bekannt, dass der junge Mann bereits am 10. September in einem Supermarkt in Leegebruch Waren entwendet haben soll. Freitagmittag wurde er nach der Anhörung auf Weisung der Staatsanwaltschaft wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Löwenberg: Hitlergruß gezeigt

Durch den Leiter der Schule in Löwenberg wurde am Freitag gegen Mittag bekannt, dass ein 16-jähriger Junge kurz zuvor im Matheunterricht den Hitlergruß zeigte. Warum – as ist nicht bekannt. Der Junge ist der Polizei allerdings schon mehrfach wegen anderer Delikte aufgefallen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Schildow: Erpressung

Eine Pflegekraft entwendete in den Freitagmorgenstunden einer pflegebedürftigen Frau verschiedene persönliche Gegenstände, während diese schlief. Zudem setzte die Pflegekraft mehrere Räume des Hauses unter Wasser. Nach der Tat verließ sie die Einrichtung. Dabei hinterließ sie der pflegebedürftigen Person einen Zettel mit einer Geldforderung, damit sie ihre persönlichen Sachen wiederbekommt.

Sachsenhausen: Brand einer Grasfläche

Nahe der Tiergartenschleuse brannte am Freitagnachmittag eine Grasfläche in der Ausdehnung von ca. 35x35 Metern. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgrund des Verdachtes der Brandstiftung aufgenommen.

Fürstenberg: Diebstahl aus Fahrzeug

Im Zeitraum von Dienstagnachmittag bis Sonnabendmittag schlugen Unbekannte die Scheibe der Beifahrertür eines Pkw Nissan ein. Darin befindliche persönliche Wertgegenstände wurden gestohlen.

Hennigsdorf: Diebe auf Beutezug und Anzeige bei der Polizei

Dreiste Einbrecher verschafften sich in den vergangenen Tagen Zutritt zum Gebäude einer Firma in Hennigsdorf, sie stiegen durch ein Fenster ein. Dabei wurden die Baucontainer, welche auf dem Firmengelände standen, aufgebrochen. Die Diebe stahlen dabei Werkzeug. Anschließend gingen die Einbrecher zur Polizei, um Anzeige wegen einer Körperverletzung zu erstatten, da sie sich bei dem Einbruch selbst verletzt hatten.

Oranienburg: Busspiegel trifft Fahrgast am Kopf

Einem erwartungsvollen Fahrgast wurde scheinbar seine Ungeduld zum Verhängnis. Dieser wollte am Freitag am frühen Nachmittag den Bus der OVG in Oranienburg nutzen und stellte sich so dicht an den Fahrbahnrand, dass der Außenspiegel des einfahrenden Busses seinen Kopf traf.

Fürstenberg: Citroen rauscht auf Renault und der auf Mitsubishi

In den Mittagsstunden des Freitages ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Brandenburger Straße in Fürstenberg. Hierbei fuhr der 68-Jährige Fahrer eines Pkw Citroen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit gegen einen vor ihm fahrenden Pkw Renault. Die Aufprallgeschwindigkeit war derart hoch, dass der Citroen im Weiteren auf einen davor befindlichen Mitsubishi geschoben wurde. Die Beifahrerin des Unfallverursachers verletzte sich dabei leicht und musste ambulant im Krankenhaus Gransee versorgt werden.

