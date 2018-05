„Food Point“ eröffnet am Dienstag

Oberhavel Oranienburg - „Food Point“ eröffnet am Dienstag Mustafa Sahin hat Anfang letzten Jahres das Haus an der Ecke Stralsunder Straße/Schulstraße erworben und eröffnet den „Food Point“. Am Dienstag um 10 Uhr geht es los.

Steht in Oranienburg heute mit an den Kochtöpfen: Mustafa Sahin hat ein weiteres Fast-Food-Geschäft in Berlin-Mitte. Quelle: Heike Bergt