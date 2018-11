Oranienburg

Auch in diesem Jahr geht Frank Schöbel wieder mit seinem Klassiker "Weihnachten in Familie" auf Tournee. Als besonderer Gast wird das Ausnahmetalent Franziska Wiese, gebürtig aus Spremberg (Lausitz) stammend, den Entertainer neben dessen Tochter Dominique Lacasa begleiten. Am 23. Dezember 2018, 16 Uhr, findet das Finale seines Programms in der Oranienburger TURM Erlebniscity statt.

Wer will auf die Bühne? Kinder zum Mitsingen gesucht

Dafür hat sich Frank Schöbel eine ganz besondere Aktion einfallen lassen: Er sucht zwei Kinder, die mit ihm gemeinsam auf der Bühne stehen und singen wollen, im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Interessenten werden gebeten, die erste Strophe und den Refrain des Liedes "Guten Abend, schön Abend" oder "Schneeflöckchn, Weißröckchen" zu singen, dies mit dem Handy zu filmen und den Clip bis Mittwoch, den 28. November 2018 mit Angabe des Ortsnamens „Oranienburg“ an den Konzertveranstalter „MB Konzerte“ per E-Mail an office@mb-konzerte.de zu senden. Wichtig ist die Nennung des Konzertortes Oranienburg. Zudem müssen die folgenden Kontaktdaten in der E-Mail genannt werden: Name, Telefonnummer und die Emailadresse, unter der Sie erreichbar sind.

„Weihnachten in Familie“ ist der Klassiker schlechthin

Weihnachtsprogramm Frank Schöbel Quelle: promo

Schöbels Album „Weihnachten in Familie“ ist seit über 25 Jahren ein absoluter Klassiker - und zudem das meistverkaufte AMIGA-Album aller Zeiten. Die legendäre Aufnahme der Fernsehsendung im DFF vom 24. Dezember 1985 wurde damals direkt "aus dem Wohnzimmer von Frank Schöbel" mit seiner damaligen Frau Aurora Lacasa und ihren Kindern Dominique und Odette ausgestrahlt.

Ausnahmetalent Franziska Wiese aus Spremberg begleitet den Entertainer

Auch 2018 fehlt Schöbels Tochter Dominique Lacasa in seinem Weihnachtsprogramm nicht, getreu dem Motto "Weihnachten in Familie". Zum Programm gehören traditionelle aber auch neue Lieder und die bekannten Hits aus dem Album "Weihnachten in Familie". Gemeinsam mit seiner Band will der beliebte Sänger weihnachtliches Strahlen in die Augen der Kinder, Eltern, Omas und Opas, eben seines Publikums, zaubern. Als besondere Überraschung hat Frank Schöbel in diesem Jahr das Ausnahmetalent Franziska Wiese auf seine Konzertreise eingeladen. Die junge Frau hat ihr Herz dem deutschen Schlager verschrieben. Ihr unverkennbares Markenzeichen ist dabei die Violine, die sie in jedem ihrer Songs erklingen lässt.

Tickets für das Konzert sind im Vorverkauf u.a. über die MAZ-Ticketeria, erhältlich.

Von MAZonline