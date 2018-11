Zehdenick

In den letzten Jahren hat sich eine neue Frauenpower im Zehdenicker Kleintierzuchtverein entwickelt. Nicht nur Männer sind begeistert von der Zucht des prächtigen Federviehs, nein auch Frauen haben ihre Freude an der Zucht und Ausstellung von Hühnern und Tauben entdeckt. Und auch der Nachwuchs ist dabei, kräftig nachzuziehen: Sandra Petrich (Deutsche Reichshühner, Weiß-schwarzcolumbia), Jeanne-Marie Petrich ( Jugend, Brakel, Silber ), Katherina Frey ( Cemani ), Johanna Frey (Jugend, Brahma, Silberfarbig-gebändert ), Pauline Frey ( Jugend, Barnevelder, Blau ), Corinna Schellner ( Mechelner, Gesperbert, Brahma, Blau, Gelb-schwarzcolumbia), Sabine Pesch (Sundheimer ), Nicole Heinrich ( Brahma, Silberfarbig-gebändert), Amelie Heinrich (Jugend, Zwerg-Seidenhuhn mit Bart, schwarz, Pfautaube, weiß).

Der Kleintierzuchtverein lädt auch in diesem Jahr wieder herzlich zu seiner vereinsoffenen Kleintierausstellung ein. Diese findet am Sonnabend, 24. November, in der Zeit von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag, 25. November, von 10 bis 16 Uhr in der Ausstellungshalle des Agroladens in der Rudolf-Breitscheid-Straße 13 in Zehdenick statt.

Am Sonnabend um 10 Uhr erfolgt die feierliche Eröffnung mit geladenen Gästen und Besuchern und am Sonntag um 15 Uhr findet dann die feierliche Siegerehrung statt.

Die Besucher können auf einer der größten Kleintierschauen im Bereich Oberhavel Hühner-, Tauben-, Wassergeflügel- und Kaninchenrassen verschiedener Farbenschläge bestaunen und käuflich erwerben.

Mit mehr als 400 Tieren und davon über 60 Kaninchen wird den Besuchern eine abwechslungsreiche Ausstellung geboten. Die Züchter, welche ihre Tiere mit Stolz präsentieren geben den Besuchern und Käufern gerne Tipps und Ratschläge.

Auch der Agroladen ist an beiden Tagen geöffnet und kann mit Futter und Zubehör versorgen.

Von MAZonline