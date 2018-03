Fremdes Geld aus Automat entnommen

Hennigsdorf. Die Polizei sucht nach einem bislang unbekannte Mann in Zusammenhang mit einem Vorgang an einem Geldautomaten in der Havelpassage in Hennigsdorf.

Dort hatte eine Frau am 26. April 2017 150 Euro von ihrem Konto abgehoben. Anschließend steckte sie ihre EC-Karte wieder ein, vergaß jedoch, das Geld aus dem Ausgabeschacht des Automaten zu nehmen. Unmittelbar danach betrat der unbekannte Mann die Filiale und nahm noch im Automat befindliche Geld an sich. Er steckte anschließend seine EC-Karte in den Automaten, brach den Vorgang jedoch ab und verließ das Gebäude.

Die Polizei fragt nun: Wer kennt diesen Mann? Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei in Oranienburg unter der Telefonnummer 03301/8510.

Von MAZonline