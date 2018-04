Früher Freibad, heute Skaterpark

Das Waldorfbad am Waidmannsweg war zu DDR-Zeiten in den Sommermonaten für die Hennigsdorfer eine willkommene Abkühlung. 1990 wurde das Freibad allerdings geschlossen, heute ist dort der Skaterpark. Es ist der erste Teil der neuen MAZ-Serie „Hennigsdorfer Geschichten“, in der es darum geht, was aus bekannten Orten in der Stadt geworden ist.