Die Christdemokraten Birkenwerders haben den Vorstand des Vereins zum Schutz des Briesetals und der Havelwiesen e.V. für den diesjährigen Birkenpreis vorgeschlagen. Der Verein, so heißt es unter anderem in der Begründung, setze sich seit Jahren nachhaltig für Umwelt- und Naturschutz in Birkenwerder ein.