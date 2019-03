Oberhavel

Immer wieder ist zu hören: Der alte Mann soll mal seinen Führerschein abgeben. Gerade nach Unfallmeldungen, bei denen Autofahrer höheren Alters beteiligt sind, kocht die Debatte neu hoch. Bis wann sollte der Führerschein erlaubt sein? 65 Jahre? 70 Jahre oder gar 80 Jahre? Die Diskussionen werden gerade von jungen Autofahrern oftmals befeuert. Der Ärger ist groß.

Doch sind die Jüngeren auch wirklich die besseren Autofahrer? Die MAZ macht den Test und lässt die Theorie-Prüfung wiederholen. Am 13. März sind Sie, liebe Leser, herzlich eingeladen, in den Räumen der MAZ (Mittelstraße in Oranienburg) ihren Führerschein noch einmal abzulegen. In der Theorie.

Unterstützt wird die Aktion von der Fahrschule Kremmen. Fahrlehrer und Inhaber Knut Murswiek ist gespannt: „Diese Vorurteile gegen ältere Verkehrsteilnehmer kenne ich. Doch wo fängt Alter an?“, fragt sich der 52-Jährige. „Bin ich alt? Es ist zu überlegen, ob Kraftfahrer ab einem bestimmten Alter Lehrgänge besuchen sollten. Nicht praktisch. Nur theoretisch.“ Denn „das Fahrverhalten hat sich schon über die Jahre verändert.“

Fahrlehrer und Inhaber Knut Murswiek Quelle: privat

Deshalb macht die MAZ jetzt den großen Fahrschul-Test – in drei Altersklassen: 18 bis 24 Jahre; 25 bis 55 Jahre und über 55 Jahre (Altersgrenze nach oben offen).

Jeweils drei Leser können pro Altersklasse mitmachen. Wollen Sie am 13. März dabei sein? Dann schicken Sie uns eine Mail mit ihrem Namen und einer Altersangabe. Um 19 Uhr werden die Prüfungsbögen ausgeteilt. Noch am Abend erfolgt die Auswertung.

Haben Sie Lust, mitzumachen? Dann schicken Sie uns gleich bitte eine Mail mit Ihrem Namen, einer Altersangabe und einen Kontakt an Oranienburg@maz-online.de

Von Sebastian Morgner