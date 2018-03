Fünfstelliger Schaden durch Einbruch

Zehdenick. Sachschaden in fünfstelliger Höhe richteten bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch (21. März) auf einem Zehdenicker Firmengelände an. Im Zeitraum nach Büroschluss am Dienstagabend bis zu Beginn der Öffnungszeiten am Mittwochmorgen brachen sie auf einem Firmengelände am Klausdamm ein. Dort öffneten sie zahlreiche Werkzeugkisten und entwendeten daraus etliche Werkzeuge, darunter mehrere Schweißgeräte. Insgesamt entstand durch den Einbruch ein Sachschaden von etwa 20000 Euro.

Kriminaltechniker der Polizei sicherten vor Ort auf dem Gelände Spuren, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

