Fürstenberg/Havel

Erfolglos blieb ein versuchter Telefonbetrug gegenüber einer 68-Jährigen aus Fürstenberg/ Havel am Dienstagnachmittag (8. Januar).

Ein angeblicher Neffe hatte die Frau aus der Großmenower Straße in Fürstenberg angerufen und um 50.000 Euro gebeten, da er gerade bei einem Notar sitze und für ein größeres Projekt noch Geld brauche. Als die Frau erklärte, weder so viel Geld sofort von der Bank zu bekommen noch so viel Geld überhaupt zu besitzen, fragte der Anrufer die 68-Jährige, ob sie denn nicht auch über Gold oder andere Wertsachen verfüge. Dabei erklärte er, sich auch mit einer kleineren Summe zufrieden zu geben.

Wie der Anrufer weiter erklärte, befände er sich gerade in Stettin und würde in etwa einer Stunde mit Kuchen bei der Frau vorbeikommen, um das Geld abzuholen. Die Fürstenbergerin ging auf das Angebot nicht ein und informierte stattdessen die Polizei.

So schützen Sie sich vor Enkeltrick-Betrug - Am Telefon nicht ausfragen lassen! Geben sie keine Details Ihrer familiären oder finanziellen Verhältnisse preis. - Nicht unter Druck setzen lassen! Vereinbaren Sie einen späteren Gesprächstermin. In der Zwischenzeit prüfen Sie die Angaben z.B. durch einen Anruf bei Ihren Verwandten oder einem Rückruf bei der örtlichen Polizei. - Rufen Sie die Polizei an! Verwenden Sie dazu die öffentlich bekannte Telefonnummer – aber nicht die Nummer, die der Anrufer Ihnen möglicherweise gegeben hat oder die auf dem Display angezeigt wurde. - Notieren Sie die eventuell auf dem Sichtfeld Ihres Telefons angezeigte Nummer des Anrufers. - Bevor Sie jemandem Geld geben: Besprechen Sie die Angelegenheit mit einer Person Ihres Vertrauens. Wenn Ihnen die Sache „nicht geheuer ist“, informieren Sie die Polizei. – Übergeben Sie Geld nur an Personen, die Ihnen persönlich bekannt sind! – Haben sie bereits eine Geldübergabe vereinbart? Informieren Sie noch vor dem Termin die Polizei unter Tel. 110! – Sichern Sie Ihre Wohnung: Tür abschließen, Sperrriegelkette vorhängen, Türspion benutzen. – Schließen Sie niemals Verträge an der Haustür ab!

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline