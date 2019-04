Fürstenberg (Havel)

Am vergangenen Donnerstag kam es in einem alten Silo eines alten Werkes in der Schützenstraße zu einer Rauchentwicklung.

Kein Schaden entstanden

Bei Eintreffen der Feuerwehr konnte der Brandort erst nach umfangreicher Absuche des Geländes lokalisiert werden. Schließlich brannten unter dem Dachstuhl Getreidereste in sogenannten Transportschachtluken. Ein Schaden ist dadurch nicht entstanden.

Von MAZonline