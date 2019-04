Fürstenberg (Havel)

Im Rahmen des Gedenkwochenendes anlässlich des 74. Jahrestages der Befreiung der Häftlinge des KZ Ravensbrück wird es auch in diesem Jahr wieder das Interreligiöse Gedenken in der Mahn-und Gedenkstätte Ravensbrück geben.

Mit Unterstützung des Templiner Gymnasiums

Am Sonntag, 14. April um 15 Uhr findet dazu eine Gedenkveranstaltung statt. Diese wird vom Arbeitskreis „Zukunftswerkstatt interreligiöses Gedenken“ in Ravensbrück vorbereitet, an dem jüdische, christliche und muslimische Frauen und Männer teilnehmen. Unterstützt werden sie durch Schüler der Projektgruppe „Denk mal Geschichte“ des Templiner Gymnasiums.

Stein als Zeichen des Gedenkens

In diesem Jahr stehen Frauen, die als sogenannte Asoziale in Ravensbrück inhaftiert waren im Mittelpunkt. Teilnehmende werden gebeten einen Stein mitzubringen. Er kann zum Zeichen ihres Gedenkens abgelegt und/ oder gestaltet werden.

Von MAZonline