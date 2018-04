Bürgerbefragung - Mehrheit für den Wasserspielplatz auf der Festwiese

Für die Mitglieder des Bauausschusses ist die Sache klar: Der neue Wasserspielplatz soll auf der Festwiese gebaut werden. Die Stadtverordnetenversammlung hat das letzte Wort, doch die einstimmige Empfehlung des Bauausschusses gründet sich auf eine öffentliche Umfrage, deren vorläufiges Ergebnis am Dienstagsabend verkündet wurde.

582 Stimmen für die Festwiese

753 Stimmen wurden per E-Mail, per Post oder online abgegeben: 582 für die Festwiese, 146 für den Stadtpark. 25 Stimmen sind für ungültig erklärt worden. Sie hätten das Ergebnis nicht beeinflusst, erläuterte Bauamtsleiterin Sylvia Jandt. An der Abstimmung beteiligten sich Grundschüler in Fürstenberg sowie mehrere Privatinitiativen. Wortmeldungen und Anmerkungen sollen noch anonymisiert veröffentlicht werden. Die Unterlagen werden verschlossen aufbewahrt.

Idee schon anderthalb Jahre alt

Für die Stadt war dies die erste Umfrage dieser Art seit 1990, wie Raimund Aymanns (Pro Fürstenberg) feststellte. Seine Fraktion hatte vor etwa anderthalb Jahren die Idee für den Wasserspielplatz eingebracht. Bereits im Juli 2017 beantragte die Fraktion die Bürgerbeteiligung. Im Bauausschuss erinnerte Raimund Aymanns daran, dass der Standort im Stadtpark von der Verwaltung unter Ausschluss der Öffentlichkeit favorisiert worden war. Sowohl die Fraktion Pro Fürstenberg als auch die Fraktion der Linken wollten jedoch die Festwiese mit dem Projekt aufwerten. „Ich bin glücklich über das Ergebnis der Umfrage“, sagte Raimund Aymanns.

„Ich freue mich auch, dass die Bevölkerung entschieden hat“, sagte Bauausschussvorsitzender Thomas Burmann (CDU). „Sehr erfreut“ ist auch Bauamtsleiterin Sylvia Jandt.

Detailfragen werden noch geklärt

Im Haushaltsplan für 2018 ist der Wasserspielplatz eingeplant. Wann genau sich dort die Kinder vergnügen können, steht noch nicht fest. Auf dem Gelände am Ufer des Röblinsees sind weitere Veränderungen geplant. Von den Details, also auch von dem möglichen Standort für den Wasserspielplatz, wollen sich die Mitglieder von Bau- und Sozialausschuss am kommenden Montag ein Bild machen. Der Vor-Ort-Termin ist allerdings nicht öffentlich.

Von Martina Burghardt