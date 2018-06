Eine 30-jährige Peugeot-Fahrerin ist in der Nacht zu Dienstag bei einem Unfall auf der Bundesstraße 96 in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt worden. Ihr Wagen war gegen 0.50 kurz etwa vier Kilometer hinter Fürstenberg in Fahrtrichtung Norden in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Lkw frontal zusammengestoßen.